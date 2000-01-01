انتحر جندي صهيوني، اليوم الأربعاء، عبر إطلاق النار على نفسه داخل قاعدة عسكرية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر "إسرائيلية"، بأن الجندي نقل بطائرة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وهناك أعلن الأطباء وفاته.

وقال جيش الاحتلال إنه فتح تحقيقا في ملابسات الحادث.

والإقدام على الانتحار منتشر بين جنود جيش الاحتلال، وغالبا ما يكون دافع الانتحار الخوف من المواجهات مع الفلسطينيين.

وكشف تقرير صدر عن جيش الاحتلال في شهر يناير 2018، عن عدد العسكريين الذين انتحروا خلال العام الماضي 2017، وغالبيتهم باستخدام السلاح. وأفاد التقرير بأن 16 عسكريا أقدموا على الانتحار عام 2017، منهم 13 جنديا نظاميا، وضابطان وجندي من الاحتياط.

وفي عام 2017 توفي في صفوف جيش الاحتلال 55 جنديا، سبعة منهم في هجمات، و16 نتيجة الانتحار، و9 لأسباب طبية، و2 خلال التدريبات، و4 في حوادث طرق للجيش، و8 في حوادث طرق مدنية و9 آخرون في حوادث مختلفة.