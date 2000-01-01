شدد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قبضته على شبكة الإنترنت؛ حيث حظر حرف "N"، كما منع تداول رواية "مزرعة الحيوان" للكاتب جورج أورويل، لدحض الشكاوى والانتقادات الموجهة ضد الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وذكر موقع "تشاينا ديجيتال تايمز" China Digital Times، أن لائحة المصطلحات الممنوع البحث عنها عبر محرك البحث الصيني "ويبو"، شملت التالي: "1000 عام"، وهو تعبير يستخدمه الصينيون بمعنى "يحيا" أو "فيفا"، "لا أوافق"، "شي تسي تونغ"، وهو دمج للاسمين شي (الرئيس الصيني) وماو تسي تونغ (زعيم الحزب الشيوعي الصيني الراحل)، "وقح"، "مدى الحياة"، "عبادة الشخصية"، "الهجرة"، و"الخلود".

كما حظرت السلطات الصينية اسم يوان شيكاي (الرئيس الأول لجمهورية الصين)، بالإضافة إلى روايتي جورج أورويل "مزرعة الحيوان" و"1984".

ومن غير الواضح تحديداً السبب وراء حظر حرف N، لكن تكهنات تدور حول تخوف الحكومة الصينية من وروده مرتين في كلمة Government (حكومة بالإنكليزية)، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان".

وجاءت هذه الإجراءات الجذرية لإسكات الانتقادات الحادة، بعد أن ضجت مواقع التواصل الصينية بالشكاوى المعارضة لقرار تغيير الدستور الذي أعلنه الحزب الشيوعي الصيني، هذا الأسبوع، بشأن إلغاء الحد الأقصى لمدة الرئاسة، لتمكين الرئيس، شي جين بينغ، من البقاء في السلطة لأجل غير مسمى.