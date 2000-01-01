قالت مصادرصحافية "إسرائيلية": إن وفدًا أمريكيًا مكلفًا بتنسيق عملية انتقال السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة سيصل إلى الكيان الصهيوني الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الوفد الذي سيضم محامين وموظفين لوجستيين ودبلوماسيين ومهندسين وآخرين، سيقوم بوضع الأساس لعملية انتقال البعثة الرئيسية للولايات المتحدة في الكيان الصهيوني إلى مبنى الشؤون القنصلية في جنوب القدس.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، أنها عجلت موعد انتقال السفارة إلى منتصف مايو المقبل من خلال تحويل مبنى القنصلية في القدس الواقع في حي "أرنونا" السكني إلى حل مؤقت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 ديسمبر الماضي، القدس عاصمة "لإسرائيل"، وأمر باتخاذا الإجراءات اللازمة لنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.