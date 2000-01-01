أعلنت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض "هوب هيكس" - وهي من أقرب مساعدي الرئيس الأمريكي - استقالتها من منصبها .

جاء ذلك بحسب ما ذكرته هيكس في نص استقالتها المكتوب، الذي نشره البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء، قالت فيه: "أعجز عن إيجاد كلمات أعبر فيها عن امتناني للرئيس دونالد ترامب"، دون مزيد من التفاصيل.

وتعمل هيكس (29 عاما) منذ أعوام مع دونالد ترامب إذ كانت موظفة في منظمة ترامب و تم توظيفها كــ (عارضة الأزياء سابقا) في إحدى شركات الموضة التابعة لإيفانكا ترامب .

وشهدت إدارة ترامب العديد من الاستقالات منذ توليه السلطة. وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض : إن “هيكس” سوف تستقيل من منصبها.

وأبلغت ساندرز الصحفيين أن موعد رحيل “هيكس “لم يتضح بعد، لكنها قالت : إن استقالتها ليست مرتبطة بشهادتها أمام لجنة في الكونجرس يوم الثلاثاء فيما يتعلق بتحقيق في تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية في 2016، طبقاً لـ “رويترز”.

ووجدت هيكس نفسها محاصرة وسط الجدل المحيط بالسكرتير السابق لشؤون الموظفين في البيت الأبيض "روب بورتر" وسعت هيكس للدفاع عنه في مواجهة اتهامات له بإساءة معاملة زوجتيه السابقتين، واضطر بورتر للاستقالة في نهاية الأمر.

وكانت هيكس ضمن أول من استعان بهم ترامب عندما بدأ حملته لانتخابات الرئاسة ومن بين أقرب مستشاريه.

وقال مساعدون لها : إنها تحدثت مع الرئيس وأبلغته أنها تود المغادرة حتى يتسنى لها البدء في استكشاف فرص خارج البيت الأبيض.

وتفيد تقارير بأنها أقرت أمام اللجنة بأنها ذكرت “أكاذيب بيضاء” نيابة عن ترامب، لكنها أكدت أنها لم تكذب في أي شيء مرتبط بالتحقيق الحالي في مزاعم التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.