اعترف أسرى من “ميليشيات الحوثي” الإرهابية، بتلقيهم دورات ومحاضرات ودروساً ثقافية طائفية وقتالية على يد خبراء من تنظيم “حزب الله” اللبناني المصنف إرهابياً.

وأكد أحد الأسرى في تسجيل مصور، أنه “خضع مع عشرات آخرين لدورات تدريبية قتالية وثقافية على يد خبراء من تنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة شوابة بمحافظة صنعاء”.

وأضاف الأسير في الفيديو الذي بثه “المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية”: “تستمر الدورات فترة شهرين، ثم تقوم القيادات الحوثية بنقلهم إلى جبهات القتال”.

وظهر أسير آخر من ميليشيات الحوثي، يتحدث عن استدراجه من قيادات حوثية إلى إحدى الدورات الثقافية الطائفية، وبعد انتهاء الدورة وجد نفسه في إحدى جبهات القتال بذريعة الدفاع “مواجهة أمريكا وإسرائيل”.