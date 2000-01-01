أعلن الادعاء العام الفرنسي، اليوم الخميس، عن توجيه اتهام لزعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان بسبب إعادتها نشر صور عن جرائم قتل ارتكبها تنظيم داعش في العراق والشام عبر تويتر.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الادعاء قوله: لقد وُجّهت للوبان تهمة "نشر صور عنيفة" وهي جُنحة تصل العقوبة فيها إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامة تقدر بـ 75 ألف يورو(ما يعادل 90 ألف دولار أمريكي).

وبهذا تكون الزعيمة اليمينية الفرنسية المتطرفة المعادية للمسلمين ثاني شخصية في حزبها تقع تحت طائلة نفس التهمة.

فقد سبق وأن تم اتهام المحامي والنائب جيلبير كولار في حزب لوبان في يناير الماضي لنشره صورا عنيفة على مواقع التواصل.

و نجحت السياسية الفرنسية في الوصول إلى الدور الثاني من انتخابات الرئاسة الماضية بمواجهة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتسعى لوبان لتحريك الشارع الفرنسي ضد المسلمين بشكل عام من خلال تصريحاتها وممارساتها العنصرية.