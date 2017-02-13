أعلنت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، هوب هيكس، أمس الأربعاء، استقالتها من منصبها، على أن تترك مهامها كليا خلال الأسابيع المقبلة.

هيكس لم تذكر سببا لاستقالتها، واكتفت بالقول في نص الاستقالة: "أعجز عن إيجاد كلمات أعبر فيها عن امتناني للرئيس (دونالد) ترامب".

وشهدت فترة ترامب الرئاسية، التي بدأت في 20 يناير الماضي، عددا من الاستقالات والإقالات كما يلي:

28 فبراير/ شباط 2018:

استقالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، هوب هيكس (29 عاما)، وهي أحد أكثر مساعدي ترامب ولاءا له، إذ تعمل لصالح عائلته منذ عام 2012.

- 27 فبراير/ شباط 2018:

أعلن جوش رافائيل، المتحدث باسم صهر ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، وزوجته إيفانكا ترامب، مغادرته البيت الأبيض خلال الشهرين المقبلين.

- 9 فبراير/ شباط 2018:

استقال ديفيد سورنسن، كاتب خطابات البيت الأبيض، من منصبه، بعد توجيه اتهامات له بالعنف الأسري، نفى صحتها.

- 7 فبراير/ شباط 2018:

استقال روب بورتر، سكرتير موظفي البيت الأبيض، بعد أيام من تقارير صحفية أفادت بأنه مارس العنف بحق زوجتين سابقتين له.

- 13 ديسمبر/ كانون أول 2017:

أفاد البيت الأبيض بأن أوماروسا مانيجولت نيومان، إحدى مستشارات ترامب، ستغادر منصبها؛ إثر خلاف بينها وبين كبير موظفي البيت الأبيض، الجنرال جون كيلي.

- 18 أغسطس/ آب 2017:

غادر ستيف بانون منصب كبير مستشاري ترامب للشؤون الاستراتيجية. وأفادت تقارير صحفية بأنه لم يستقل، وإنما أقاله ترامب.

-31 يوليو/ تموز 2017:

إقالة أنتوني سكاراموتشي من منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، بعد عشر أيام فقط من توليه المنصب.

-28 يوليو/ تموز 2017:

استقال رينسيب بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيضـ، بعد اختيار الجنرال جون كيللي ليحل محله.

-21 يوليو/ تموز 2017:

استقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، بعد اختيار أنتوني سكاراموتشي لمنصب مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض.

-30 مايو/ أيار 2017:

استقال مايك دوكي، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه منصبه.

-9 مايو/ أيار 2017:

إقالة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية؛ بذريعة إعطاء كومي معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون (منافسة ترامب الديمقراطية في انتخابات 2016).

-8 أبريل/ نيسان 2017:

إقالة كي تي ماكفارلاند من منصب نائبة مستشار الأمن القومي، وترشيحها لمنصب السفيرة الأمريكية لدى سنغافورة.

-30 مارس/ أذار 2017:

استقالة كيتي والش من منصب نائب كبير موظفي البيت الأبيض.

-13 فبراير2017:

استقالة مايكل فلين من منصب مستشار الأمن القومي، عقب تقديمه معلومات كاذبة لنائب الرئيس مايك بنس، بشأن مباحثات فلين مع السفير الروسي لدى واشنطن.

-30 يناير/ كانون ثان 2017:

إقالة سالي ياتس، وزيرة العدل بالوكالة، لرفضها الدفاع عن قرار ترامب منع سفر فئات من رعايا ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. -