أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من جنوده قي اشتباكات مع قوات حدودية هندية على الحدود بين البلدين في كشمير.

وقال الجيش في بيان إنّ "القوات الحدودية الهندية بدأت بإطلاق نار غير مبرر، أمس الأربعاء، في قطاع بهيمبر على خط السيطرة الحدودي الذي يقسم إقليم كشمير بين نيودلهي، وإسلام أباد".

وأضاف أنّ "الجيش الباكستاني استجاب لإطلاق النار، ما أدى إلى أضرار كبيرة لدى الجانب الهندي (دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل)".

وفي 16 فبراير/ شباط المنصرم، أعلنت الخارجية الباكستانية ارتكاب القوات الهندية أكثر من 335 انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بداية عام 2018، ما أسفر عن مقتل 14 مدنيًا وإصابة 65 آخرين.

ووقعت الهند وباكستان في 2003 هدنة لوقف إطلاق النار على خط الحدود، إلا أن الهدنة جرى خرقها مرات عديدة.