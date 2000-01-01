قال دوحة أحمد (85 عاما)، وهو مجاهد جزائري إبان ثورة التحرير (1954-1962)، إن فرنسا تماطل بشأن تعويض ضحايا حربها على الجزائر (1830-1962) من أجل كسب الوقت والمال، ووصف قرار المحكمة الدستورية الفرنسبة بشأن التعويضات بـ"المنقوص".

وولد أحمد عام 1933، وأقام في خمسينيات القرن الماضي بفرنسا، وتحديدا في سانت إيتيان (جنوب)، وانضم لثورة التحرير، أواخر 1955، حيث عمل بشكل سرّي مع مواطنيه في فرنسا (المهجر).

وفي عام 1956 أصبح مسؤول فوج في سانت إيتيان، ثم انتقل للعمل في مدينة ليون، حتى أُلقي القبض عليه، عام 1958، فتعرض للتعذيب وحكم عليه بالإعدام، وقبع في السجن بين يونيو/ حزيران 1958 وأبريل/ نيسان 1962، أي حتى قبيل استقلال الجزائر، في 5 يوليو/تموز 1962.

وأضاف أحمد، أن "قرار فرنسا تعويض ضحايا حربها على الجزائر هي مبادرة طيبة، ولكنّها تبقى منقوصة من ملفات أخرى يجب تسويتها".

وأوضح أن "تعويض ضحايا حرب التحرير يجب أن يضاف إليه ملف المفقودين، وضحايا التفجيرات النووية في صحراء البلاد، وملف الجماجم واسترجاع الأرشيف الجزائري".