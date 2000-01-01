ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مدينة نيويورك ستدفع تعويضا قدره 180 ألف دولار لثلاث مسلمات بعد أن أجبرتهن شرطة المدينة على خلع حجابهن، أثناء الحصول على صور رسمية لهن.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك، أمرت بدفع تعويض قدره 60 ألف دولار لكل مسلمة، ضمن تسوية 3 دعاوى قضائية رفعتها المسلمات.

وتعود إحدى الدعاوى لعام 2012، عندما تم اقتياد فتاة مسلمة إلى مركز للشرطة إثر مشاجرة مع زميلات لها بإحدى المدارس، ومطالبتها بخلع حجابها لالتقاط صورة لها ضمن الإجراءات التي تتخذها الشرطة.

وتتعلق الدعوتان الأخريتان بقضيتين مماثلتين تعودان لعامي 2015 و2016.

ونقلت مجلة "نيوزويك" (أسبوعية أمريكية)، عن إحدى المسلمات الثلاث قولها إنها أجبرت على خلع حجابها لمدة نحو 20 دقيقة وسط مجموعة من الرجال.

كما ذكرت أخرى أن الشرطة خلعت عنها حجابها بالقوة في موقع إلقاء القبض عليها.