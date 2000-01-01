كشف رئيس مركز مكافحة الجفاف وإدارة الأزمات في الأرصاد الجوية الإيرانية "شاهرخ فاتح"، أن 97 بالمئة من مساحة البلاد تعاني الجفاف، مؤكدًا أن هذه المشكلة موجودة في كافة المناطق.

وأوضح فاتح في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن الجفاف انتشر في كافة أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن محافظات خوزستان، علام، بوشهر، كهكيلويه وبوير أحمد، فارس، سيستان وبلوشستان، خراسان الجنوبية، خراسان الشمالية، خراسان رضوي، مركزي، وزنجان، تعاني جفافًا حادًا.

وأضاف " ليس هناك إمكانية لمكافحة هذه المشكلة، ولكن يمكن تخفيفها عبر الترشيد في استهلاك المياه".

ويعتبر الجفاف وشح مصادر المياه، وتلوث الهواء من المشاكل الرئيسية في إيران.