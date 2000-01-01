ردت حركة طالبان يوم الخميس على دعوة لبدء محادثات مع الحكومة الأفغانية، وذلك بعد يوم من عرض الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني الاعتراف بالحركة طرفا مشروعا في المفاوضات.

وجاءت دعوة عبد الغني في مؤتمر حضره مسؤولون من الدول المشاركة فيما يعرف باسم (عملية كابول) التي تهدف إلى وضع إطار لإجراء محادثات في البلاد.

ورد المتحدث الرئيسي باسم الحركة على ”رسالة مفتوحة“ نشرتها مجلة (نيويوركر) من بارنيت روبن، وهو معلق على الشأن السياسي الأفغاني ، حث فيها طالبان على قبول الحوار مع حكومة كابول.

وجاء في رد طالبان “دولتنا محتلة مما أدى لفرض حكومة أفغانية مفترضة علينا على النمط الأمريكي.

وأضافت الحركة ”ورأيكم أن نتحدث معهم ونقبل شرعيتهم هو نفس الصيغة التي تبنتها أمريكا لتنتصر في الحرب“.

وتابعت الحركة في ردها, أن هدف (عملية كابول) هو ببساطة السعي ”لاستسلام“ طالبان.