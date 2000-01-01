قالت وزارة الشؤون الخارجية في بنغلاديش, إنها استدعت سفير ميانمار للاحتجاج على زيادة عدد قوات الأمن قرب الحدود بين البلدين في منطقة لجأ إليها آلاف من المسلمين الروهينغيا على جانب ميانمار من الحدود.

وعبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من إعادة آلاف الأشخاص الموجودين بالمنطقة الحدودية قسرا دون اعتبار لسلامتهم. وتقع المنطقة خارج سياج ميانمار الحدودي ولكن على جانبها من جدول ماء يمثل الحدود الدولية.

وفر قرابة 700 ألف من الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلاديش بعد هجمات للجيش قالت الأمم المتحدة إنها تصل إلى حد التطهير العرقي بعد تقارير عن انتهاكات شملت الإحراق والقتل والاغتصاب.

ولجأ نحو 5300 من الروهينغيا إلى مخيمات مؤقتة على القطاع الحدودي منذ أواخر أغسطس لكن نحو نصفهم تقريبا انتقلوا لمخيمات داخل بنغلاديش بعد أن التقى ممثلون عن البلدين لمناقشة إمكانية إعادتهم لبلادهم في 20 فبراير.

وقال حارسان على الحدود إن عدة مئات منهم أعيدوا إلى القطاع الحدودي.