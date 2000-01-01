اتهمت صحافيات روسيات في الأيام الأخيرة نوابا وموظفين كبارا بالتحرش الجنسي في أمر غير مسبوق في روسيا.

وكانت ثلاث صحافيات، يغطين نشاط مجلس الدوما الروسي، أول من اتهمن النائب ليونيد سلوتكسي بالتحرش، علما بأنه يترأس لجنة الشؤون الدولية.

ونقلت قناة "دوزد" المعارضة في 22 فبراير عن صحافية لم تكشف هويتها أن سلوتسكي (50 عاما) تحرش بها في 2017.

وروت صحافية أخرى لم تشأ كشف هويتها أيضا أن سلوتكسي تحرش بها جنسيا.

ولاحقا، كشفت الصحافية إيكاترينا كوتريكادزه، نائبة رئيس قناة "آر تي في آي" الروسية المستقلة أنها تعرضت بدورها للتحرش من سلوتسكي.

وبعدها، كشفت صحافيتان أخريان وقائع مماثلة. وقالت الصحافية صوفيا روسوفا عبر إذاعة غوفوريت موسكفا أنها تعرضت "للتحرش الجنسي مرتين من جانب موظفين كبار ومرة واحدة من جانب نائب" في الدوما.

واتهمت الصحافية إيلينا كريفياكينا، التي تعمل في صحيفة كوزومولسكايا برافدا، موظفا كبيرا في وزارة الطاقة و"نائبا معروفا" بأنهما تحرشا بها في شكل متكرر أثناء مهمة صحافية في الخارج قبل عشرين عاما. لكنها لم تكشف اسميهما.