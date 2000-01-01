فشلت الميليشيات الحوثية في تزويد عناصرها المحاصرين بالمؤن الغذائية عبر القذائف الخالية من المواد المتفجرة.

واستطاع الجيش اليمني خلال الأيام القليلة الماضية دحر عناصر ميليشيا الحوثي، بعد محاولته فك الحصار عن عناصره المحاصرين في بعض مواقع ميدي، في ظل استمرار الجيش الوطني وبإسناد من التحالف تكبيد الميليشيات خسائر جسيمة، حيث بلغ قتلى الميليشيا أكثر من ثمانين عنصر بينهم سبعة قيادات ميدانية، مع عدد من الأسرى خلال الشهر الماضي.

ويفرض الجيش الوطني حصاراً خانقاً على الحوثيين في مدينة ميدي من كل الاتجاهات .

وتقوم الفرق الهندسية الميدانية لنزع الألغام والمتفجرات بمهامها بشكل مستمر نظرا لكثرة الألغام المزروعة داخل المدينة، والتي قامت الميليشيا بتفخيخ المدينة بشكل كبير لإعاقة تقدم الجيش في بقيه الأحياء المحاصرة.