أعلنت طهران، عن تأسيس "كلية للمذاهب" في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد حوالي شهر من إعلانها فتح فروع للجامعة الإيرانية "آزاد"، وهو ما يظهر مرحلة جديدة من النفوذ الثقافي الإيراني في سوريا.

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد تم الإعلان عن "كلية المذاهب" خلال لقاء بين رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي بوزير الأوقاف في نظام الأسد محمد عبد الستار السيد.

من جهته، ثمّن وزير أوقاف الأسد، محمد عبد الستار السيد، الدور والدعم الإيراني للنظام السوري، وأعلن عن موعد لتأسيس "كلية المذاهب الإسلامية" في العاصمة السورية دمشق بالتعاون مع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية"، بحسب وكالة "تسنيم".

ويأتي الإعلان عن هذه الكلية، بعد ما أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية في يناير الماضي عن فتح فروع للجامعة الإيرانية "آزاد"، في كل من سوريا والعراق ولبنان، وهو ما اعتبره مراقبون تمددا لنفوذ إيران.