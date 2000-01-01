تتجه إيران نحو جني ثمار تدخلها في العراق وسوريا، حيث صرح أمين "مجلس تشخيص مصلحة النظام" الإيراني، محسن رضائي، أن بلاده "ستستعيد كل دولار أنفقته في سوريا والعراق وفي كل مكان".

جاءت كلمة رضائي، وهو القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، خلال ملتقى لتكريم قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني والمصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية.

وقد هاجم رضائي من يطالبون بخروج قوات إيران وميليشياتها من العراق وسوريا.

وقال رضائي: "إننا نتبع تحقيق مصالحنا إلى جانب الدعم الذي نقدمه لسوريا والعراق، وهو دعم عسكري واستشاري، ويركز على نقل التجارب والخبرات العسكرية".

وكشف أمين "مجلس تشخيص مصلحة النظام" الإيراني، أن إيران استخرجت مناجم الفوسفات بمقدار مساعداتها المالية لسوريا، وتحاول الاستثمار في الصناعة والزراعة في سواحل المتوسط لجني المليارات.