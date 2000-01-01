تعرض مقر السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو والمعهد التابع لها وسط العاصمة واغادوغو، لهجوم مسلح لا يزال مستمرا حتى اللحظة، بحسب قناة "فرانس 24".

وقالت السفارة في بيان على صفحتها على موقع "فيسبوك": إنّ " الأهداف المستهدفة من الهجوم لازالت غير معروفة"، خاصة مع تعرض هيئة الأركان العامة للجيش في بوركينا فاسو إلى هجوم آخر.

وأفاد شهود عيان بأن 5 مسلحين ملثمين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه إلى السفارة، وفق المصدر ذاته.

وأضافوا أن "انفجارا آخر وقع بالقرب من هيئة أركان الجيش والمعهد الفرنسي".

ووصف جان مارك شاتنييه، سفير فرنسا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا الهجوم بالـ"إرهابي"، فيما أفاد مراسل وكالة فرانس برس عن سماع تبادل إطلاق نار كثيف واندلاع النيران في سيارة، قال شهود إنها تعود للمهاجمين. وانتشرت وحدات من الشرطة والجيش في المكان.

وأشار شهود آخرون إلى وقوع انفجار بالقرب من مقر القوات المسلحة والمعهد الفرنسي، على بعد نحو كيلومتر واحد من موقع الهجوم الأول، في وسط العاصمة.

ويتواجد مقر السفارة الفرنسية في منطقة تزدحم بمقرات عسكرية، وحكومية، وأخرى خاصة دبلوماسية تابعة لسفارات عدة. كما تضم المنطقة ذاتها مكاتب لمنظمة الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، طالبت الشرطة، المواطنين بالابتعاد عن وسط العاصمة، بالتزامن مع نصب عدد من الحواجز لمنع دخولهم إلى منطقة إطلاق النار.

ولم تعلن الشرطة على الفور عن كيفية تنفيذ الهجوم، أو الجهة التي تقف ورائه، كما لم يتم الإفصاح عن وقوع إصابات أو قتلى.