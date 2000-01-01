سقط ثلاثة قتلى وعدد آخر من الجرحى جراء تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبًا لقوات الاحتلال الأجنبية في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية (خاصة) عن مصادر (لم تسمها) أنّ "عدد القتلى ارتفع إلى 3 (لم يتم تحديد هوياتهم)"، بعدما أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، سقوط قتيل واحد و14 مصابا جراء التفجير.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش، أنّ "التفجير تم بواسطة سيارة مفخخة".

واستهدف التفجير موكب قوات أجنبية أثناء مروره قرب المنطقة الدبلوماسية في كابول، بحسب نصرت رحيمي، نائب المتحدث باسم الداخلية الأفغانية.

وأظهرت صور عرضتها التلفزيونات المحلية أضرارا كبيرة في واجهات المنازل المجاورة بينما أشار شهود إلى انفجار قوي.

وقال مصور إن قوات الحكومة قتلت حصانا أصيب بجروح بالغة في المكان.

ولم تعلن السلطات الأفغانية على الفور معلومات حول القوات الأجنبية، وهوية المهاجم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.