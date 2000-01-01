أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أوامر بإجلاء نحو 30 ألف شخص، وذلك تحسبا لانهيارات طينية كبيرة جراء عاصفة وشيكة من المحيط الهادي.

وتنطبق أوامر الإجلاء الإلزامية على مواطنين يعيشون قرب السفوح والمنحدرات الجبلية على طول شاطئ سانتا برباره، وهي نفس المنطقة التي شهدت أمطارا غزيرة في 9 يناير الماضي، والتي تسببت في انهيارات طينية وصخرية أسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات وتدمير مئات المنازل.

وقالت متحدثة باسم إدارة مكافحة الكوارث إنه يتوقع سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 1.3 سنتيمتر في الساعة على المنطقة في ذروة هبوب العاصفة المتوقعة في غضون الساعات القادمة، وأضافت أن التنبؤات الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى يوم السبت، بحسب رويترز.

وأقام الصليب الأحمر الأمريكي مأوى في منطقة المعارض بسانتا برباره لاستقبال السكان.