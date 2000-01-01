أعلن المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا أن الحريق -الذي نشب ليلة السبت الماضي في بناية بقلب مدينة ميلهاوزن شرقي البلاد- قد دمرها بالكامل بما في ذلك المسجد والمركز الثقافي الإسلامي داخلها.

ونقل المجلس -على صفحته بموقع فيسبوك– عن شرطة ولاية تورينغن تقديرها لوقوع الحريق بشكل متعمد بسبب اندلاع النيران بعدة أماكن داخل البناية، والعثور على آثار لمواد تساعد على الاشتعال. ولم يستبعد المجلس استهداف الحريق للمسجد وباقي أقسام البناية التي تضم شققا سكنية ومطاعم.

ووفق قناة “أم دي أر” -التي توجه بثها إلى ولايات شرقي ألمانيا– فقد أتت النيران على كامل البناية المتعددة، وحولتها لحطام من الأنقاض المتفحمة. وقد شوهد الدخان المنبعث من الحريق في كل مكان بمدينة ميلهاوزن.

وأشارت القناة إلى أن جهود رجال الإطفاء استمرت بإطفاء الحريق حتى الاثنين الماضي بسبب شدة النيران.

وذكّر المجلس الأعلى للمسلمين بحادث مماثل وقع قبل ثلاثة أسابيع، حيث تم إطلاق النار مرتين على مسجد بمدينة هالة الواقعة بولاية سكسونيا الأنهالت في شرقي البلاد، مما تسبب بخسائر مادية وإصابة شخص.

واعتبر المجلس أن حريق ليلة السبت الماضي يحتمل أن يكون واحدا ضمن سلسلة حوادث تستهدف المساجد في البلاد.