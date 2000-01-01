أقدمت القوات الإيرانية المحتلة لإقليم الأحواز على اعتقال ما لا يقل عن 10 عمال في المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ، بسبب احتجاجاتهم المستمرة على تأخر صرف رواتبهم منذ عدة أشهر.

وقالت سودابه رخش، الناشطة والصحفية في جريدة “شرق” الإصلاحية، على حسابها عبر “تويتر”، إن “القوات الأمنية منعت 300 من عمال الشركة من دخول مصلى صلاة الجمعة للاحتجاج أمام خطيب الجمعة، وممثل خامنئي في الأحواز محمد علي الجزائري”.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة عمال إيران الحرة عن “اعتقال أكثر من 10 عمال من المجموعة الوطنية الإيرانية للصلب في الأحواز”، مشيرة إلى أن “هؤلاء العمال تم نقلهم إلى سجن الأحواز المركزي”.

وكشفت النقابة الإيرانية أن “عملية مداهمة واعتقال عمال شركة فولاذ صدرت الليلة الماضية، وبأمر من مكتب المدعي العام في الأحواز”.

وأضافت النقابة نقلًا عن مصادر حقوقية أنها “تمكنت من التعرف على هوية تسعة من العمال المعتقلين، وهم: فرهاد أكبريان، ومرتضى أكبريان، وميثم علي قنواتي، وأمين مؤمن بور، وحسين نيسي، وباقر دلفي، وتقي حسن زادة، وهادي عفراوي، ومهدي عادل زادة”.

ولم يُعلن عن سبب اعتقال هؤلاء الأشخاص، ولم ترد الهيئة القضائية، ووكالات إنفاذ القانون على ذلك.

ويعد مصنع “فولاذ أحواز” أول مصنع في المدينة، وتأسس العام 1963 بهدف إنتاج جميع أنواع الحديد البسيط، وحديد التسليح وغيرها، ويعمل فيه نحو 600 عامل.