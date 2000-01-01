أفاد ناشطون سوريون بأن فصائل معارضة أسقطت مساء اليوم الجمعة مروحية للنظام السوري في الغوطة الشرقية لدمشق.

وكتب الناشط السوري عمر مدنية عبر حسابه على تويتر يقول: 'إصابة طائرة مروحية واحتراقها داخل مطار الضمير العسكري. ‎#الغوطة_الشرقية'.

ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول الأمر.

من جانب آخر، قتل 23 مدنيا، اليوم الجمعة، في هجمات شنتها قوات النظام السوري والمليشيات المتحالفة معها، على المناطق السكنية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال الدفاع المدني في الغوطة (الخوذ البيضاء)، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "النظام السوري وداعميه، واصلوا تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي على مدن وبلدات دوما، وبيت سوى، وأوتايا، ومسرابا، وسقبا، وكفر بطنا، والأشعري (في الغوطة)".

وأوضح الدفاع المدني أن "14 مدنيا قتلوا في دوما، و3 في بيت سوى، و2 بالأشعري وواحد في كل من أوتايا ومسرابا، وسقبا، وكفر بطنا، جراء الغارات والقصف المدفعي".

وفي وقت سابق اليوم، أظهر تقرير للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في الغوطة الشرقية، مقتل 674 مدنيا وإصابة ألفين و278 آخرين في الفترة الممتدة ما بين 19 و28 فبراير الماضي، جراء هجمات نظام الأسد وروسيا.