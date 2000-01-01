يبدأ آلاف الجنود الأمريكيين والصهاينة غدا الأحد، أكبر تمرين عسكري مشترك يحاكي التعامل مع تهديدات الصواريخ في جبهات مختلفة.

وقالت الإذاعة العبرية، اليوم السبت، إن التمرين سيجري في "إسرائيل" ويستمر حتى منتصف الشهر.

وكان الجيش الصهيوني أشار في بيان إلى أن" التمرين سيحمل اسم "جونيبر كوبرا 2018" ( Juniper Cobra 2018) بمشاركة أكثر من 2500 جندي أمريكي يخدمون في أوروبا، وقرابة 2000 جندي من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية والوحدات اللوجستية والطبية وغيرها".

وأضاف"سيستمر التمرين من الرابع من الشهر الجاري وحتى منتصف الشهر حيث ستتواصل بعده نشاطات مشتركة مع الشريك الأمريكي حتى نهاية مارس/ أذار".

وتابع " بدأت التحضيرات للتمرين منذ أسابيع وشملت استيعاب القوات الأمريكية عبر البحر والجو".

ولفت الجيش إلى أن التمرين هو الأكبر الذي سيجرى بين الجيش الصهيوني والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي.