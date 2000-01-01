أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أن قواتها تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لقوات الاحتلال الأرميني.

وقالت الوزارة في بيان لها إن طائرة بدون طيار من نوع اكس 55 أسقطت من جانب الدفاع الأذربيجاني عندما كانت تحاول تحليقا على مواقع الدفاع الأذربيجاني ظهر اليوم (3 مارس) باتجاه محافظة أغدام شبه المحتلة من خط التماس".

ونشرت الوزارة صورا للطيارة بعد إسقاطها.

وتحتل أرمينيا إقليم "قره باغ" الأذري، منذ 1992، ونشأت أزمة بين البلدين عقب انتهاء الحقبة السوفييتية؛ حيث سيطر انفصاليون على الإقليم الجبلي، في حرب دامية راح ضحيتها نحو 30 ألف شخص.