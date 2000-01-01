وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقتل 146 مدنيا في عموم سوريا، خلال ستة أيام، رغم قرار مجلس الأمن الخاص بوقف الأعمال القتالية في عموم البلاد.

وأشارت الشبكة، في تقرير لها، إلى أن القتلى سقطوا خلال الفترة من 25 فبراير الماضي، إلى 2 مارس الجاري.

وأوضحت أن هجمات النظام السوري أسفرت عن مقتل 114 مدنياً بينهم 22 طفلاً و16 امرأة، خلال الفترة المذكورة.

ولفت التقرير إلى مقتل 5 مدنيين في غارات نفذتها مقاتلات روسية، و16 في غارات مماثلة لقوات التحالف الدولي.

وبيّن أن 5 مدنيين قتلوا في هجمات لتنظيم "داعش"، و6 في هجمات لمجموعات غير معروفة الهوية.

والسبت الماضي، اعتمد مجلس الأمن، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق. وتتعرّض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أيام لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري.