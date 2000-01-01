استشهد مزارع فلسطيني، مساء السبت، متأثرا بجراح أصيب بها ظهر اليوم، برصاص جنود الاحتلال أثناء عمله في حقله الزراعي بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، في بيان، إنّ "المزارع محمد عطا أبو جامع (59 عاما) استشهد متأثرا بجراح في ظهره، بعد تعرضه لطلق ناري من قبل جنود "إسرائيليين"، على الحدود الشرقية لخانيونس" (جنوب قطاع غزة).

وأضاف القدرة في تصريح صحافي أن أبو جامع كان قد أصيب بعيار ناري في الظهر ونقل للمستشفى لتلقي العلاج، وأعلن مساء اليوم عن مفارقته للحياة.

وكانت قوات الاحتلال فتحت، صباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين بالقرب من بوابة "النجار" شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وباتت عمليات استهداف المزارعين في أراضيهم والصيادين في عرض البحر، من قبل قوات الاحتلال بصورة شبه يومية، تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات "الإسرائيلية" الممارسة بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 أغسطس 2014، برعاية مصرية.