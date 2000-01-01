كشفت قيادة عمليات نينوى، اليوم السبت، عن عدم السماح لجميع المصورين والصحفيين بالعمل في مدينة الموصل، دون تخويل رسمي من القيادة، وهو ما رآه متابعون للشأن العراقي يأتي للتعتيم على الجرائم التي ترتكبها المليشيات الموالية للحكومة بحق المدنيين.

وقال ضابط في قيادة عمليات نينوى في تصريح صحفي: إن "أي مصور أو صحافي يعمل من دون كتاب رسمي من القيادة سيحاسب".

وأضاف الضابط أن "بعض الصحفيين يستخدمون الطائرات المسيرة ويصور الكثير من الأماكن التي لم تطهر بعد ويتجولون من دون إجراءات أمنية تحميهم وتحافظ على أمن الموصل"، على حد قوله.

ويقول متابعون للشأن العراقي إن الحكومة بهذا الإجراء تحاول التعتيم على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها القوات المشتركة وميليشياتها بحق المدنيين في الموصل.

يشار إلى أن القوات المشتركة وميليشياتها ارتكبت ولا تزال جرائم وانتهاكات صارخة بحق المدنيين، بتواطؤ حكومي.