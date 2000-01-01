انتشرت عناصر من الشرطة الأميركية، اليوم السبت، حول البيت الأبيض، بعد سماع إطلاق نار قرب مقر الرئاسة الأميركية، وفق ما أفادت الأجهزة الأمنية.

ولم يكن الرئيس دونالد ترامب في واشنطن حين حصل إطلاق النار، كونه يمضي عطلة نهاية الأسبوع في منزله في فلوريدا.

وقال جهاز الحماية السرية، المكلف بأمن الرئيس على موقع تويتر: إن شخصاً "تسبب لنفسه بإصابة بواسطة سلاح ناري خارج السور الشمالي للبيت الأبيض".

وأضاف الجهاز، في تغريدات على حسابه الرسمي بـ"تويتر": إن عناصر الجهاز تحركت إثر ورود تقارير عن إطلاق أحد الأشخاص النار على نفسه قرب السور الشمالي للبيت الأبيض .

وأشار إلى أن طاقما طبيا يقدم الإسعافات لمطلق النار على نفسه، دون تفاصيل عن حالته الصحية على الفور.

ولفت الجهاز إلى أنه لا توجد أنباء على الفور حول وقوع إصابات أخرى جراء إطلاق النار، كما لم يقدم الجهاز أي تفاصيل أخرى على الفور.

وعرضت قنوات التلفزيون الأميركية مشاهد لسيارات شرطة وسيارات إسعاف في مكان الحادث، إضافة إلى شرطيين يضربون طوقاً أمنياً.

والحوادث حول البيت الأبيض ليست غير مألوفة. ففي 23 فبراير، أوقف سائق بعدما صدم بسيارته حاجزاً أمنياً، قرب المقر الرئاسي من دون أن يتقدم أكثر من ذلك.

وأمس الجمعة، قتل شخصان، في إطلاق نار داخل حرم جامعة "ميتيشغان" وسط الولايات المتحدة.

وقبل أيام، اقترح ترامب تسليح المعلمين وتدريبهم على حمل السلاح، للدفاع عن أنفسهم وعن الطلاب، في ظل تكرار حوادث إطلاق نار بالمؤسسات التعليمية الأمريكية.

وأفضت حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة، منذ مطلع 2018 (خلال شهرين)، إلى مقتل ألفين و249 شخصًا، حسب إحصائية صادرة، الإثنين الماضي، عن منظمة "أرشيف العنف المسلح".