تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مسلمون من أهل السنة وهم يصلون تحت المطر؛ حيث لا تسمح لهم السلطات الإيرانية ببناء مساجد.

وصُور المقطع في مدينة "تربت جام" الإيرانية التي يشكل أهل السنة أكثر من 75% من سكانها، ورغم ذلك لا تسمح لهم الحكومة الإيرانية ببناء مصلى لإقامة صلاة الجمعة؛ ما يضطرهم إلى الصلاة خارج المساجد الصغيرة وتحت المطر.

#ايران : اهل السنة يشكّلون أكثر من ٧٥ بالمائة من سكان مدينة تربت جام والحكومة لا تسمح لهم ببناء مصلى لإقامة صلاة الجمعة ، فيصلون خارج المساجد الصغيرة و تحت المطر pic.twitter.com/bQfQGWSpQP — قناة وصال (@Wesal_TV) ٣ مارس، ٢٠١٨

يذكر أن الأغلبية في إيران كانت من أهل السنة قبل حكم السلالة الصفوية منذ حوالي 500 سنة، ولكن تحولت بالقوة والقتل والبطش إلى التشيع، وبقيت الأقاليم التي عصت على دخول جنود الصفويين مثل كردىستان وبلوشستان سنية إلى يومنا هذا.

أقاليم بلوشستان وكردستان وجلستان (ذات أغلية تركمانية) وأجزاء كبيرة من إقليمي الساحلي وبوشهر تسكنها أغلبية سنية، كما يشهد إقليم الأحواز أو عربستان، الذي تطلق عليه إيران مسمى خوزستان، تحولاً مطّرداً إلى المذهب السني بين الشيعة العرب الذين كانوا يشكلون الأغلبية في هذا الإقليم. وتفيد بعض التقارير بأنه على الرغم من قلة الموارد الاقتصادية واستمرار العقوبات وتفشي البطالة، فإن الإحصائيات تظهر ارتفاع نسبة السنة في البلاد.