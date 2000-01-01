كشفت إحدى موظفات رئاسة الجمهورية في اليمن عن أن المتمردين الحوثيين فرضوا على جميع زملائها من الموظفات ومنسوبات الرئاسة حضور محاضرات شيعية طائفية بأمر من القيادي الحوثي أحمد حامد، المكنى بـ”أبي محفوظ”.

وقالت الموظفة، التي طلبت عدم ذكر اسمها خوفا على حياتها، إن الحوثيون فرضوا على منسوبات مكتب الرئاسة حضور ما يسمى بـ”دورات ثقافية”، حيث يتم نقلهن في باصات إلى إحدى مقرات الحوثي بمنطقة “بيت بوس”، جنوب العاصمة صنعاء، وهن معصوبات الأعين، كي لا يعرفن الطريق، ومن ثم يفرض عليهن حضور محاضرات شيعية طائفية تتضمن دراسة ملازم “حسين الحوثي”، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر لمدة عشرة أيام.