قال موقع صحيفة "فرياتيدير" السويدي، إن امرأة عمرها 32 عامًا من مدينة غوثنبرج، تواجه عقوبة السجن عامين بعد "التحدث بشكل مسيء" ونشر صورة كرتونية مسيئة للإسلام على فيس بوك.

وفٌتِح تحقيق أولى بالحادثة بعد أن تم إبلاغ جهاز الشرطة بالواقعة، وخضعت بعدها لتحقيق مكثف اضطرت من خلاله إلى تقديم عينة من الحمض النووي.

وأثناء التحقيقات، اعترفت المرأة بما نشرته واعتذرت عن المنشور، وزعمت أنها "لا تكن للمسلمين أي مشاعر غير اعتيادية", على حد قولها.

ويظهر في الصورة المنشورة رجل ملتح، يتم فتح رأسه وإخراج دماغه، ويتم استبداله لاحقًا بالغائط قبل أن يظهر الشخص لاحقًا وهو يصيح بإحدى التظاهرات التي لم يعرف طبيعتها.

من جهته، شدد المدعي العام لمنطقة غوثنبرغ على الاستمرار بالقضية ومحاسبة المرأة على أساس المواد الجرمية المتعلقة بالكراهية، الأمر الذي قد يودي بها إلى السجن لمدة لا تقل عن عامين.