تعرض مسجد الفاتح في مدينة بريمن، شمالي ألمانيا، الليلة الماضية، إلى اعتداء "إسلاموفوبي" هو الثاني خلال 6 أشهر.

فقد قام مجهولون بكتابة شتائم وعبارات معادية للإسلام على جدران وباب المسجد، وكذلك على جدران مركز تعليمي قيد الإنشاء يقع خلف المسجد.

وقال زكائي غوموش، رئيس جمعية المسجد، لوكالة الأناضول: إن المسجد تعرض لهجوم مشابه قبل 6 أشهر.

وأدان بشدة مثل تلك الاعتداءات، وأعرب عن أمله في أن يتم القبض على المهاجمين سريعا.

وأشار غوموش إلى أن التحقيق في الاعتداء الماضي لم يسفر عن نتيجة، معربا عن اعتقاده أن التحقيق في الهجوم الجديد لن يكون مختلفا.