نجح حزب "الرابطة الإسلامية- جناح نواز شريف" الحاكم بباكستان، في السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الحصول على 33 مقعدا خلال انتخابات جرت أمس داخل البرلمان الفدرالي والبرلمانات الإقليمية.

وجاءت هذه النتيجة خلافا لجميع التوقعات، ورغم الأزمات المتتالية التي تعرض لها الحزب، فيما يستمر التنافس بين الأحزاب السياسية لأجل الحصول على منصب رئيس المجلس ونائبه، وذلك من خلال التوافق مع الأعضاء الذين انتخبوا مستقلين، وهو ما يسمى في باكستان بـ"شراء الأعضاء" أو "سباق الحصان".

ويسعى الحزب الحاكم، بالتنسيق مع الحزبين المتحالفين معه، وهما "جمعية علماء الإسلام" بزعامة المولوي فضل الرحمن، و"الحزب القومي البشتوني"، إلى أن يحصل على دعم بعض الأعضاء الذين انتخبوا مستقلين من منطقة القبائل كي يتمكن من الحصول على منصب رئيس البرلمان ونائبه، بعد أن كان المنصبان مع "حزب الشعب".

بدوره، يسعى "حزب الشعب"، الحاصل على 22 مقعدا، إلى التحالف مع بعض الأحزاب والأعضاء المستقلين للحصول على الأكثرية في البرلمان، ومن ثم على منصب الرئيس ونائبه.

أما حزب عمران خان فكان من اللافت عدم حصوله على عدد المقاعد التي كان يتوقع الحصول عليها، إذ جاء في المرتبة الثالثة بـ12 مقعدا فقط، رغم ادعائه هو وأنصاره امتلاك "الأكثرية الكاسحة" وأنه سيكون رئيس وزراء المستقبل.

ويعد حصول الحزب الحاكم على الأكثرية انتصارا كبيرا له بعد أن تعرض لأزمات كبيرة، أبرزها سحب الأهلية عن زعيمه السابق رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، من قبل المحكمة العليا، إذ تمت إقالته من منصب رئيس الوزراء ومن زعامة الحزب بحكم المحكمة.