كشف تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي أن الشركة الأميركية المعنية بإصلاح الدبابات أميركية الصنع من طراز “أبرامز إم1 أي1” سحبت العديد من أفرادها من العراق، وذلك بعد وقوع ما لا يقل عن تسع من هذه الآليات العسكرية المدرعة بأيدي المليشيات المؤيدة لإيران.

وقالت المجلة -في تحليل حصري على لسان المراسل المستقل ديفد أكس- إن العراق اشترى من الولايات المتحدة 140 دبابة من طراز “إم1إس” في 2008، وزنة الواحدة منها 63 طنا، وذلك من أجل إعادة تجهيز بعض الوحدات المدرعة من قواته المسلحة التي كانت تستخدم سابقا آليات سوفياتية الصنع، والتي دمر الكثير منها التحالف الذي قادته الولايات المتحدة عندما غزت العراق في 2003.

وكجزء من عملية بيع الدبابات، سبق لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن توسطت في ترتيب يقوم بموجبه عمال من شركة جنرال ديناميكس لاند سيستمز -التى تقوم بتصنيع دبابات أبرامز- بصيانة دبابات العراق وإصلاح الأضرار التي تلحق بها جراء المعارك، وبتدريب ميكانيكيي العراق على إصلاح المركبات بأنفسهم.

ودفع الجيش الأميركي لشركة جنرال ديناميكس مبلغ 320 مليون دولار للعمل ابتداء من عام 2012.

يقول المراسل إنه في أواخر ديسمبر 2017 غادر معظم مقاولي شركة جنرال ديناميكس العراق بشكل مفاجئ.

وتنسب المجلة إلى أحد المقاولين القول إنه تم إبلاغهم بأن الحكومة الأميركية أغلقت البرنامج حتى استعادة الدبابات المفقودة، مضيفا أن العشرات من هذه الدبابات لا تعتبر جاهزة للمعارك، مما يعني انخفاضا كبيرا في القوة النارية للجيش العراقي.

وفي مطلع عام 2015، ظهرت تسع دبابات على الأقل من طراز “إم1” بأيدي المليشيات الموالية لإيران في العراق. كما أظهر شريط فيديو تم نشره في يناير 2015 دبابة من طراز “إم 1” ترفع علم كتائب حزب الله، التي تصنفها الولايات المتحدة جماعة إرهابية.

وأظهر مقطع فيديو آخر في فبراير 2016 دبابة من الطراز ذاته ترفع علم كتائب سيد الشهداء، وهي مليشيات أخرى لها صلات بإيران.

وفي فبراير 2018 اعترف الجيش الأميركي ووزارة الخارجية الأميركية أخيرا بأن المليشيات المؤيدة لإيران كانت تمتلك دبابات من طراز “إم1 إس”.

كما شاركت دبابة من طراز “إم1” مع قوات مدعومة من إيران ضد قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة، وذلك في مدينة كركوك في أكتوبر 2017.

ويقول المقاول إنه لم يمض وقت طويل حتى ظهرت المركبة المحترقة في منشأة جنرال ديناميكس في العراق.

وقال المقاول العام لجنرال ديناميكس أواخر فبراير إن دبابتين فقط من طراز إم1 لا تزالان مجهولتي المصير. لكن عودة سبع دبابات من أصل تسع مفقودة لا تبدو أنها كافية لإرضاء وزارة الخارجية والبنتاغون.