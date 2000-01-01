أعلن رئيس جمهورية غواتيمالا جيمي موراليس، عن نيته نقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس في مايو المقبل.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جيروزليم بوست الإسرائيلية"، أن موراليس، قال في خطاب له أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية- "الإسرائيلية"، المسماة "إيباك" (جماعة ضغط مؤيدة للكيان الصهيوني) في واشنطن، أنه "سيتم نقل السفارة بعد يومين فقط من نقل سفارة الولايات المتحدة"، المقرر في 15 مايو المقبل.

وجاء إعلان موراليس، بعد لقاء جمعه مساء أمس، برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأعلن ترامب في 6 ديسمبر الماضي، القدس، عاصمة للكيان الصهيوني، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

