قررت النيابة المصرية، مساء أمس الأحد، حبس الإعلامي البارز خيري رمضان، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة "الإساءة" للشرطة، في بلاغ قدمته وزارة الدخلية.

ويقدم رمضان برنامج "مصر النهاردة (اليوم)"، وهو "التوك شو" الرئيسي بالتلفزيون الحكومي.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، يواجه رمضان اتهامات بنشر "أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به".

ونفى رمضان، خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة، السبت، الاتهامات الموجهة له، وفق وسائل إعلام محلية.

وقررت النيابة، السبت، حجزه لمدة 24 ساعة لورود تحريات أمنية بشأن الواقعة، قبل أن تقرر استمرار حبسه 4 أيام.

ووتتعلق القضية برسالة بثها رمضان في برنامجه، قبل أيام، قال إنها وردت من زوجة ضابط شرطة، تشكو فيها من "المعاناة الحياتية".