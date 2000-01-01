قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ : إن نصف منطقة عملية غصن الزيتون تقريبا باتت تحت سيطرة القوات المسلحة التركية.

وفي تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين أضاف بوزداغ أنه تم تحييد 2795 إرهابيا بمنطقة عفرين، منذ بدء عملية غصن الزيتون .

وأضاف أنه تم اعتقال 4 آلاف و43 إرهابيا داعشيا في تركيا ما بين 2011-2018 منهم 1858 مقاتلًا أجنبيًا، مشيرا أن تنظيم داعش الإرهابي نفذ حتى اليوم 20 هجوما إرهابيا في تركيا راح ضحيتها 310 قتلى و 967 جريحا.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" في المنطقة .