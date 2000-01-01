التهم حريق منزلا مهجورا للمسلمين الروهنغيا في مدينة بوسيدونغ بطريقة مفاجئة في منتصف ليلة أمس الأحد مما أثار استغراب أهالي القرية.

وقال شهود عيان في قرية روهنغيادونغ : إن المنزل اشتعلت فيه النيران بطريقة مفاجئة على الرغم من خلو المنزل من السكان حيث هجره أهله عندما فروا إلى بنغلادش.

واتهم السكان المحليون البوذيين بإحراق المنزل لأنه بحسب قولهم لا يعقل اشتعال النار بهذه الطريقة التي أتت بها على كامل المنزل من دون وجود مادة مشتعلة صبت في المنزل أو طريقة متعمدة تورط فيها البوذيون.

وأطفأ أهالي القرية النار قبل أن ينتقل إلى المنزل المجاور لكن النار قضت على المنزل كاملا وأحرقت ما كان فيه من أشياء .

وتشهد ولاية أراكان حوادث إحراق للمنازل بطريقة متكررة حيث احترق ما لا يقل عن 200 منزل منذ توقف الحملة العسكرية التي شنتها قوات ميانمار مع المليشيات البوذية .