حاول مجهولون إحراق مسجد في مدينة "بادوفا" شمال شرقي إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا"، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن شخصًا أو عدة أشخاص مجهولين أحرقوا الليلة الماضية الباب الأمامي لأحد المساجد في بادوفا، ما أدى إلى إلحاق أضرار طفيفة فيه.

وأشارت إلى أن عناصر من الدرك أطفأت الحريق بعد أن رصدته أثناء قيامها بدورية اعتيادية.

بدورها، أوضحت الشرطة أنها رصدت آثار مواد قابلة للاشتعال رجحت أنها مادة البنزين، وأكدت أن الحادث "مفتعل".

وبدأت الشرطة تحقيقاتها لإلقاء القبض على الفاعلين.