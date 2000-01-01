شهدت مدينة إسطنبول التركية اليوم مسيرة احتجاجية نصرة لمسلمي الأويغور الذين يرزحون تحت نير الاحتلال الصيني لتركستان الشرقية.

المسيرة التي جرت أمام ساحة جامع أيوب سلطان في اسطنبول، جاءت بتنظيم جمعية "آلفرن" التركية بالتنسيق مع الجمعيات التركستانية في تركيا، وبحضور كبير من الداعمين للقضية رغم الأمطار والرياح.

وهتفت المسيرة منددة بمظالم الصين الوحشية في "مراكز الاعتقال" التي وصفت ب"النازية" والتي يعاني فيها مسلمو الإيغور في تركستان الشرقية أيما معاناة.