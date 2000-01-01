أوقفت الشرطة الأمريكية 87 شخصا، بينهم عدد من قادة الرأي المسلمين لمشاركتهم في فعاليات احتجاجية على مشروع قانون يسمح بترحيل المهاجرين الذين وصلوا الولايات المتحدة بشكل "غير قانوني" وهم أطفال.

ونظمت الفعاليات الاحتجاجية أمس الاثنين بتوقيت واشنطن، أمام مبنى الكونغرس وداخله؛ احتجاجا على مشروع القانون الذي يهدد مصير حوالي 700 ألف، معظمهم من أمريكا اللاتينية، قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

وتضمنت الفعاليات مظاهرة أمام مبنى الكونغرس واعتصاما داخل المبنى أمام مكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري باول ريان.

وأوقفت الشرطة 87 محتجا بينهم عدد من قادة الرأي المسلمين بتهمة إعاقة المرور والعصيان المدني.

وبين المسلمين الذين تم توقيفهم بتهمة العصيان المدني رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) نهاد عوض، والإمام عمر سليمان، والإمام داود وليد، وأطلق سراحهم في وقت لاحق.

وأعرب قادة الرأي المسلمون عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إطلاق سراحهم، عن استمرارهم في دعم الشباب الذين يهدد مشروع القانون بترحيلهم.