أعادت الدنمارك، فتح مقر سفارتها بالجزائر بعد إغلاقها قبل 10 سنوات، على خلفية احتجاجات شعبية ضد رسومات مسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشرف وزير الخارجية الدنماركي أنديرس سامويلسن، رفقة نظيره الجزائري عبد القادر مساهل، على مراسم إعادة افتتاح سفارة بلاده بحي بن عكنون بأعالي العاصمة الجزائر.

وكان الوزير الدانماركي، قد بدأ زيارة إلى الجزائر لبحث التعاون الثنائي في عدة مجالات وقضايا الهجرة وأزمة المنطقة وعلى رأسها الملف الليبي.

وفي مايو 2008، أعلنت الخارجية الدنماركية إخلاء مقر سفارتها في الجزائر بدعوى وجود تهديدات أمنية على خلفية الاحتجاجات على نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكرت الوزارة آنذاك أن بعثتها الدبلوماسية بالجزائر ستبقي عملها في مكان سري، وأنها تتواصل مع موظفيها عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني.