أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 32 شخصًا، إثر تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "انطونوف 26" أثناء هبوطها في مطار حميميم بسوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الوزارة قولها، إن سبب تحطم الطائرة في حميميم، وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطل فني، على حد زعمها.

ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم.

وأوضحت الوزارة في بيان أن طائرة "انطونوف-26" اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 متر.

وأضاف البيان أن الطائرة تحطمت حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (12:00 ت.غ) أثناء اقترابها من مطار حميميم.

ووفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة، بحسب ادعاء المصدر نفسه.

وأكد البيان أن "لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".