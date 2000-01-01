فتح جيش الاحتلال الصهيوني تحقيقا في نشر وثيقة “سرية للغاية”، موقعة من وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، عن طريق الخطأ، على شبكة الإنترنت.

وذكرت صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة تكشف “معلومات سرية عن قدرات الجيش الإسرائيلي”.

ونقلت الصحيفة عن مكتب المتحدث بلسان جيش الاحتلال قوله: إن الوثيقة تكشف في قسمين منها، على الأقل، أسماء آليات أو أنظمة، تم إبقاء حيازة الجيش الإسرائيلي لها سرية حتى الآن”.

وأضاف “أن أحد هذه الأنظمة سري للغاية إلى حد أنه لا يمكن ذكر اسمه على الهاتف بسبب حساسيته، ومخاوف الكشف عن أي معلومات عنه”.

وذكرت الصحيفة أن “النظام الثاني الذي تم الكشف عنه يستخدم في الجيش لأغراض تشغيلية ويعتبر سريًا للغاية، إذ إن الكشف عنه قد يكشف عن بعض قدرات الجيش الإسرائيلي”.

وتابعت الصحيفة: “بعد نشر الوثيقة على الشبكة الإلكترونية فإن المعلومات أصبحت متاحة للجميع”.

ولم تكشف “هآرتس” عن فحوى هذه الأنظمة، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية 'الإسرائيلية' حظرت نشر أي معلومات عن الوثيقة.

وقالت: “ليس من الواضح بعد كيف وقع هذا الخطأ”.

ونقلت عن مكتب المتحدث بلسان الجيش "الإسرائيلي" قوله:” ما حدث كان خطأ أمنيًا خطيرًا وسيتم التحقيق فيه”.