خلص محققون من الأمم المتحدة إلى أن ضربات جوية نفذتها روسيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أودت بحياة عدد كبير من المدنيين في سوريا العام الماضي، في حين شنت القوات الحكومية هجمات كيماوية في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.

وأضاف المحققون في أحدث تقرير يغطي الأحداث التي دارت خلال ستة أشهر حتى منتصف يناير أنه خلال هذه المدة ”عانى ضحايا الصراع السوري كثيرا مع تصاعد العنف مجددا في أنحاء البلاد إلى مستويات مرتفعة جديدة“.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها: إن قوات النظام ”تواصل استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية“، على حد ما جاء في التقرير علما بأن تلك الهجمات طالت المدنيين بشكل أساس.