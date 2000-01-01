كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، أن الاحتلال الصهيوني قام بأسر 15 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967 حتى الآن.

جاء ذلك في تصريحات لقراقع خلال تكريم موظفات هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وقال قراقع: إن 62 أسيرة فلسطينية ما زلن يقبعن في سجون الاحتلال، من بينهن 8 جريحات، و10 قاصرات، و20 امرأة متزوجة، و3 أسيرات محتجزات بأوامر اعتقال إداري (بلا تهمة).

وقبل يومين، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأوضاع النفسية لغالبية الأسيرات في سجن الدامون صعبة ومعقدة، حيث إن الأحكام الأخيرة التي صدرت بحقهن كانت بمثابة صدمة لهن، مما خلق حالة نفسية غير عادية، قد تزداد تعقيدا مع مرور الوقت.

وقالت الهيئة إنه يعيش في سجن الدامون اليوم 25 أسيرة، جميعهن في قسم واحد، وان هذا العدد الكبير والاقتظاظ قد يكون سببا إضافيا في الإضطرابات النفسية الموجودة حاليا في السجن.