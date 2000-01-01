قرّرت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ سبعة أشهر إضافيّة، ابتداء من 12 مارس الحالي.

وجاء في بيان للرئاسة أن الرئيس الباجي قائد السبسي قرر تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد، بعد التشاور مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورئيس مجلس النواب (البرلمان)، محمد النّاصر.

ودخلت البلاد في حالة الطوارئ نهاية نوفمبر 2015، إثر تفجير استهدف حافلة لأفراد الأمن الرئاسي وسط العاصمة تونس، ما أسفر عن سقوط نحو ثلاثين منهم بين قتيل وجريح.

وتم تجديد حالة الطوارئ عدة مرات، كان آخرها في 9 فبراير الماضي.

ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير(منع) الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".