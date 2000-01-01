قال مسئول أممي إن الأفيال البرية قتلت عشرة من لاجئي الروهنغيا الفارين من ميانمار جراء العنف، داخل مخيم اللاجئين في كوتوبالونغ بمنطقة كوكس بازار في بنغلادش، وأصابت آخرين بجروح، وذلك عند مرور الأفيال عبر المخيم.

وأشار منسق البيئة بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أندريا ديكروت، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، إلى أن المنطقة التي يشغلها الآن مخيم كوتوبالونغ للاجئين كانت موطنا للأفيال الآسيوية، وأن هناك حوالي 40 فيلًا في المنطقة تتحرك بين بنغلادش وميانمار بحثًا عن الغذاء.

ولفت مسؤول مفوضية اللاجئين إلى أن هذا النوع من مخاطر الحياة البرية أضاف تحديات جديدة للاجئي الروهنغيا في بنغلادش، منوهًا بأن المفوضية استعانت بخبرات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة للمساعدة في تحقيق تعايش آمن بين مجتمع اللاجئين والحياة البرية، حيث تم تكوين عدة فرق للتعامل مع خطر الأفيال ومنع وقوع المزيد من الوفيات والأضرار.

وقبل أيام، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة مشروعا لمنع حوادث الأفيال في مناطق مخيمات لاجئي الروهنغيا.

وذكرت صحيفة "دكا تربيون" البنجالية أنه تم تشييد أبراج للمراقبة على ممرات النقل وتكوين فرق استجابة، اليوم الجمعة، لحماية مخيمات الروهينجا في بنغلاديش.

جدير بالذكر أن أكبر مخيمات اللاجئين في بنغلاديش والتي تضم نحو 560 ألف لاجئ فروا من ميانمار، تقع على أرض غابة على طول أحد طرق الهجرة الرئيسية للفيلة الآسيوية بين ميانمار وبنغلاديش.