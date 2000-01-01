أعلن الجيش الباكستاني إسقاط طائرة تجسس هندية بدون طيار، بعد دخولها المجال الجوي للبلاد، في كشمير.

وذكر بيان صادر عن الجيش، ليلة أمس الثلاثاء، أن الطائرة انتهكت المجال الجوي لباكستان، وكانت تقوم بالتجسس عندما تم إسقاطها في قرية تشيريكوت، القريبة من الخط الحدودي الفاصل بين شطري الإقليم.

وأوضح البيان أن القوات الباكستانية عثرت على حطام الطائرة، لافتًا إلى أنها المرة الرابعة التي يتم فيها إسقاط طائرة هندية بدون طيار، منذ العام الماضي.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الهندي حول ما أورده الجيش الباكستاني.